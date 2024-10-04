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Бардымский район

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2024
В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным
Житель Прикамья погиб 7 марта 2024 года.
4 октября 2024, 09:15
В Пермском крае простились с погибшим на СВО отцом двоих детей
Альберту Рангулову было 42 года
10 июля 2024, 07:14
2012
Прецедент! Суд обязал провайдера ограничить доступ к сайтам азартных игр
Бардымский районный суд обязал «Ростелеком» ограничить доступ своих абонентов к сайтам азартных игр путем добавления правил фильтрации IP-адресов и доменного имени ресурсов.
1 августа 2012, 04:41
2011
Глава бардымской администрации попался на взятке
Сегодня, 12 мая, был задержан глава администрации Бардымского сельского поселения, обвиняемый во взяточничестве.
12 мая 2011, 08:03

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