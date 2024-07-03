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Башкортостан

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2024
Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль
Больше всего личных автомобилей у жителей Камчатского края.
3 июля 2024, 03:54
В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36%
Самым популярным горнолыжным курортом среди райдеров из других регионов стал «Такман».
6 марта 2024, 11:14
2012
УК «ЭКС» планирует экспансию в Удмуртию и Башкортостан
Открыть продуктовые гипермаркеты в соседних регионах компании Олега Чиркунова мешает только отсутствие качественных площадей.
30 октября 2012, 12:19
2010
Нападавшие на пост ДПС в Суксуне террористы ликвидированы
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
22 августа 2010, 08:23

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