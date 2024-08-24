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Богослужения

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2024
Пациенты больниц Прикамья смогут вызывать священников
22 августа Пермская епархия РПЦ и региональный Минздрав подписали соглашение о сотрудничестве.
24 августа 2024, 14:10
В центральной части Спасо-Преображенского собора впервые за 90 лет прошел молебен
В соборе начинаются масштабные реставрационные работы.
2 января 2024, 07:58
2010
В Перми вспоминают жертв «Хромой Лошади»
4 и 5 декабря в городе пройдут памятные мероприятия, концерты и богослужения.
4 декабря 2010, 06:50

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