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Ботулизм

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2024
Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора
В конце июня несколько сотен россиян находились в больницах с этим диагнозом.
2 июля 2024, 10:55
Россияне массово заражаются ботулизмом. Что это и как его избежать?
В июне 2024 года в России наблюдалось массовое заражение ботулизмом.
20 июня 2024, 06:01
2016
Житель Прикамья заболел ботулизмом, отравившись рыжиками
Грибные консервы он заготовил сам. Ботулизм опасен для жизни, так как организм испытывает серьезную нехватку кислорода.
29 апреля 2016, 08:18
2014
Роспотребнадзор предупреждает пермяков о случаях заражения ботулизмом
В ведомстве рекомендуют не покупать консервы домашнего приготовления – консервированные грибы и томаты.
15 апреля 2014, 04:48

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