Россияне массово заражаются ботулизмом. Что это и как его избежать?

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
В июне 2024 года регионы России столкнулись с массовым заражением ботулизмом. О первых случаях вспышки инфекции стало известно 15 июня. По состоянию на 19 июня в стране был зарегистрирован 171 случай заболевания. Случаи были зафиксированы в Москве, Нижегородской области и Татарстане. При этом у большинства россиян диагноз был подтвержден лабораторно.
Причиной вспышки ботулизма стал салат лобио. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что готовый продукт готовился и хранился с нарушениями, что привело к накоплению ботулотоксина.
О том какую опасность представляет заболевание для здоровья человека, как им не заразиться и как определить болезнь на первых этапах болезни, рассказал заведующий отделом иммунобиологических методов диагностики ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», профессор кафедры Охрана окружающей среды ПНИПУ Олег Долгих.
Это серьезное пищевое отравление, вызванное попаданием ботулотоксина в пищевые продукты, который формируется спорообразующей анаэробной палочкой Cl.botulinum. Споры этой бактерии распространены в окружающей среде и имеют высокую стойкость к различным температурам, высушиванию и воздействию химических веществ, включая кипячение в течение пяти-шести часов. Для образования токсина требуются анаэробные условия, то есть отсутствие доступа кислорода.
Ботулинотоксин относится к одним из самых мощных биологических ядов, относясь к категории нейротоксинов. При поступлении через пищеварительный тракт он абсорбируется через стенки кишечника в кровь и лимфу. Механизм его патофизиологического действия заключается в блокировке кальций-зависимых рецепторов, что приводит к выделению ацетилхолина и блокировке передачи импульсов через нервно-мышечные синапсы. Токсин в основном воздействует на бульбарные центры мозга, контролирующие мышцы, ответственные за глотание, речь, жевание и дыхание.
Для исключения риска заражения необходимо произвести кипячение всех емкостей, крышек и продукции для консервации. При нагревании до кипения ботулотоксин разрушается через 10-15 минут при температуре +80 °C за 30 минут, однако для полного уничтожения рекомендуется кипятить не менее часа.
Появление выпуклости на дне банок, известное как «бомбаж», и отсутствие характерного щелчка при открывании стеклянных банок с консервами связано с наличием газов, обычно образующихся в результате жизнедеятельности микроорганизмов, включая Cl.botulinum. Такой звук свидетельствует о непригодности содержимого для употребления, поскольку может представлять опасность для здоровья человека. Важно отметить, что Cl.botulinum обычно размножается локально, и заражаются те, кто употребил отравленную часть продукта.
Список продуктов, в которых возможно присутствие ботулотоксина в случае нарушения процесса приготовления и потребления которых может вызвать заболевание, включает в себя:
Ботулизм может проявиться при употреблении в пищу продуктов, которые были подвержены недостаточной тепловой обработке и хранению в условиях с низким содержанием кислорода.
Инкубационный период, обычно составляющий от 12 до 24 часов, иногда может продолжаться от нескольких часов до двух дней и сопровождается неспецифическими симптомами, такими как общая слабость, головная боль и головокружение.
Поражение бульбарных центров головного мозга проявляется чередой специфических (нейроплегических) симптомов, включая офтальмоплегию (поражение внутренних и наружных мышц глаза), диплопию (двоение предметов), нечеткое видение или «туман перед глазами», птоз (опущение верхнего века), стробизм (косоглазие), анизокорию (неравномерное расширение зрачков) отсутствие реакции зрачков на свет (паралич глазного яблока); нарушение функции глотания (сначала твердой, а затем и жидкой пищи), чувство першения из-за паралича мягкого неба и глотки, расстройство речи (дизартрия) вплоть до полной афонии (паралич мышц гортани) и амимии (паралич лицевых мышц).
Симптомы, связанные с ЖКТ, начинаются с острой кишечной инфекции (тошнота, рвота, боли в животе, диарея), а затем могут перейти к запорам и метеоризму. Снижение слюноотделения, сухость во рту и чувство жажды также могут наблюдаться.
Ключевым признаком ботулизма является несоответствие температуры тела и частоты пульса, вызванное блокировкой блуждающего нерва. В случае задержки медицинской помощи, смерть может наступить из-за паралича дыхательного центра.
Заболевший человек не представляет угрозы для окружающих. Лечение включает промывание желудка для удаления ботулотоксина и введение противоботулинической сыворотки, желательно как можно раньше после отравления. Поливалентная противоботулиническая сыворотка должна быть введена незамедлительно до установления типа ботулотоксина при помощи биологической пробы. При отсутствии эффекта через пять часов может потребоваться повторное введение сыворотки. После инфекции иммунитет не формируется, что чревато риском повторного заражения.