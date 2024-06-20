Россияне массово заражаются ботулизмом. Что это и как его избежать?

Ботулинотоксин относится к одним из самых мощных биологических ядов, относясь к категории нейротоксинов. При поступлении через пищеварительный тракт он абсорбируется через стенки кишечника в кровь и лимфу. Механизм его патофизиологического действия заключается в блокировке кальций-зависимых рецепторов, что приводит к выделению ацетилхолина и блокировке передачи импульсов через нервно-мышечные синапсы. Токсин в основном воздействует на бульбарные центры мозга, контролирующие мышцы, ответственные за глотание, речь, жевание и дыхание.