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Бракосочетание

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2024
Пермяки смогут зарегистрировать брак во время «Свадебной ночи»
Для участия в свадебной церемонии необходимо подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС.
3 мая 2024, 02:47
Стало известно, в каких уникальных локациях Перми можно зарегистрировать брак
В этом году для регистрации браков предлагают три выездных площадки.
26 января 2024, 11:18
2016
В Прикамье за два месяца зафиксировано 23 отказа от новорожденных
В то же время 55 детей усыновили, 5 из них — иностранные семьи.
14 марта 2016, 09:45
2014
Сегодня 177 пермских пар отмечают свадьбы
Количество желающих стать мужем и женой в День всех влюбленных в этом году возросло.
14 февраля 2014, 05:30

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