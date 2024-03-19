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Департамент имущественных отношений

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2024
Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова
Рассмотрение апелляционной жалобы арендатора состоится 20 марта.
19 марта 2024, 07:32
Главе пермского департамента имущественных отношений продлили контракт
Прежний трудовой договор истекал на этой неделе.
29 января 2024, 11:46
2013
Департамент имущественных отношений арендует Camry за 470 руб/час
Сотрудники департамента будут ездить на служебном автомобиле с 8 утра до 22 часов вечера.
12 сентября 2013, 05:50

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