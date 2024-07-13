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Дивиденды

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2024
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля 2024, 13:44
Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей
Чистая прибыль предприятия в 2023 году составила 375 млн рублей.
30 апреля 2024, 10:31
2012
Экопромбанк направит на выплату дивидендов 98,45 млн рублей
По итогам 2011 года принято решение увеличить дивиденды по обыкновенным акциям на 10,5%.
29 мая 2012, 08:32

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