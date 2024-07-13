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Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза

Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза

13 июля 2024, 13:44
Фото: ideogram.ai
12 июля Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ.
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Налоги

Вчера, 12 июля, глава России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с 2025 года. Всего будет пять ставок налога.

  • Ставка 13% — для годовых доходов до 2,4 млн рублей включительно, то есть в среднем не больше 200 тыс рублей в месяц .
  • Ставка 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн и до 5 млн рублей включительно, то есть в среднем выше 200 тыс и до 416, 7 тыс рублей включительно в месяц.
  • Ставка 18% — для части годового дохода выше 5 млн и до 20 млн рублей включительно, то есть в среднем выше 416,7 тыс и до 1,67 млн рублей включительно в месяц.
  • Ставка 20% — для части годового дохода выше 20 млн и до 50 млн включительно, то есть в среднем выше 1,67 млн и до 4,17 млн рублей включительно в месяц.
  • Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн в год, или выше 4,17 млн рублей в месяц.

О том, как скажется нововведение для населения страны, рассказала старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

— Для чего был принят закон о прогрессивной шкале НДФЛ?

— Закон о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц НДФЛ — это только часть закона об изменении налоговой системы, которая это включает. Мне кажется, что этот закон был принят для снижения негативного восприятие повышения налога на прибыль предприятий с 20 до 25%. Для того, чтобы несколько распределить недовольства и возмущения, были одновременно затронуты как предприятия, так и средний класс.

— Многих ли россиян затронет эта мера?

По мнению многих экспертов, прогрессивные шкалы НДФЛ отразятся на зарождающемся и формирующимся среднем классе. Прогрессивная школа налога предполагает повышение ставки от базовой в 13% до 15%, 18%, 20%, 22% в зависимости от годовых доходов. Важно упомянуть, что в законе имеется много оговорок — есть масса льготных категорий, на которых этот налог не отразится (участники СВО, работники на территориях крайнего севера, сотрудники ФСБ, полиции, Росгвардии, МЧС, прокуратуры и т.д).

Как оценивают аналитики, закон о прогрессивной школе затронет около 3% населения, порядка 2 млн работающих россиян. Однако ситуация складывается неоднозначная. В силу того, что сейчас рынок труда испытывает дефицит свободных вакансий, профицит вакансий для высокооплачиваемых сотрудников, наблюдается влияние инфляции, конкуренция между предприятиями в борьбе за квалифицированных специалистов, в 2025–2027 год под прогрессивную шкалу НДФЛ будут попадать уже 8-10% россиян.

— Какой дополнительный доход получит от этого бюджет страны?

— При базовой цифре количества тех россиян, которых коснется прогрессивная шкала НДФЛ, в 3% населения, дополнительный доход бюджета от этой меры составит от 400 млрд по пессимистическим прогнозам экспертов до 1 трнл рублей.

По мнению некоторых экспертов, достаточно существенная доля доходов состоятельных граждан приходится на дивиденды и проценты по депозитам. Так, повышение НДФЛ пока не коснется налога на дивиденды и на проценты по депозитам, то есть существенного увеличения дохода в бюджет ждать не приходится.

— На что пойдет этот дополнительный доход от налогов?

— Предполагается, что ведение прогрессивной шкалы НДФЛ поможет перераспределению доходов. Средства, дополнительно собранные от налогов, будут направлены для поддержки социально незащищенных слоев населения, а также на реализацию различных социальных проектов, связанных с поддержкой семьи.

— Как в целом отразится закон на населении?

— Положение компаний, которых затронут предложенные изменения, на мой взгляд, будут уже куда более затруднительным, чем нагрузка на те три процента работающих граждан. Помимо того, на бизнес возляжет дополнительная нагрузка по НДФЛ, в условиях дефицита кадров работодатели будут должны сохранить чистую заработную плату после вычета налога.

Сейчас, когда дефицит кадров наблюдается во многих отраслях России, реальные начисленные заработные платы регулярно растут. Все больше и больше населения, занимающих высокооплачиваемые должности, будет также попадать под этот закон. Если сейчас это 3% населения, то к 2030 году доля такого населения возрастет до 10%.

Через повышение налогов Минфин России решает вопрос привлечения дополнительных средств федеральный бюджет. Но какое влияние это окажет на благосостоянии граждан — вопрос неоднозначный.

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