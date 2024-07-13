Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза

— Закон о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц НДФЛ — это только часть закона об изменении налоговой системы, которая это включает. Мне кажется, что этот закон был принят для снижения негативного восприятие повышения налога на прибыль предприятий с 20 до 25%. Для того, чтобы несколько распределить недовольства и возмущения, были одновременно затронуты как предприятия, так и средний класс.