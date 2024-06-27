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Дорожные знаки

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2024
В Перми установят более тысячи дорожных знаков
На установку технических средств организации дорожного движения в краевой столице потратят 14,7 млн рублей.
27 июня 2024, 06:15
В Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Hyundai в возрасте 40 лет и 23 лет.
27 января 2024, 08:33
2016
За 2015 год в Перми появилось более 5 тысяч новых дорожных знаков
Всего на территории города установлено порядка 35 тысяч знаков.
18 февраля 2016, 06:37
2014
На подъезде к Перми от М-7 «Волга» введено ограничение скорости
Кроме того, на аварийном участке теперь установлен знак «Обгон запрещен».
5 марта 2014, 03:57
2011
Пермяки разбирают дорожные «смайлики» на сувениры
Теперь дорожные знаки украшают дачи и фургоны жителей Пермского края.
20 сентября 2011, 13:10
Дирекция дорожного движения нашла в городе 28 участков со стертой разметкой
В настоящее время все замечания уже устранены подрядчиками.
30 августа 2011, 05:06

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