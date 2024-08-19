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Дзержинского

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2024
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта
Водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее.
19 августа 2024, 09:00
В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского
Кроме того, движение по участку будет кратковременно перекрываться в обоих направлениях.
5 июля 2024, 07:34
2011
Рабочие обнаружили боеприпасы под кровлей дома в Перми
Представляющие опасность находки были вывезены в безопасное место и уничтожены. Происхождение найденных предметов пока неизвестно.
16 августа 2011, 05:50
Движение на Дзержинского перекрыто из-за аварии
Ремонтные работы вызвали серьезные проблемы с движением автомобилей и общественного транспорта.
13 января 2011, 05:31
2010
Проект перекрестка: Дзержинского — Окулова
Properm.ru продолжает отслеживать ситуацию с проектами реорганизации главных транспортных развязок города.
27 ноября 2010, 09:08

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