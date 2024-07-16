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Экономические преступления

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2024
Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков
Последние четыре года Веселков был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.
16 июля 2024, 09:00
2015
За два месяца 2015 года в Прикамье выявлено 99 преступлений в кредитно-финансовой сфере
Количество экономических преступлений, которые остались нераскрыты, в этом году сократилось на 15,6%.
23 марта 2015, 06:26
2014
Чиновник из Барды незаконно оформил в собственность 8 земельных участков
Ущерб бюджету Бардымского сельского поселения составил 4,2 млн рублей.
17 марта 2014, 04:26

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