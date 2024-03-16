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Гастроли

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2024
«Концерту быть!». Панк-группа «План Ломоносова» отменила перенос выступления в Перми
Шоу состоится вечером 16 марта.
16 марта 2024, 11:44
Пермские спектакли-претенденты на «Золотую маску» не увидит московская публика
Организаторы фестиваля приняли решение отменить гастрольные поездки провинциальных театров в столицу.
16 января 2024, 14:21
2010
Сергей Федотов: «Панночка» - «вечный двигатель» театра
«У моста» первым из пермских театров открыл свой сезон. 23 августа зрители в очередной раз увидели его «визитную карточку» — спектакль «Панночка».
24 августа 2010, 12:02

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