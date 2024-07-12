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Гайдара

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2024
Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока
Ключевые инфраструктурные проекты региона обсудили на встрече глава Прикамья Дмитрий Махонин и министр транспорта РФ Роман Старовойт.
12 июля 2024, 02:48
Пермский манеж «Звезда» готов к открытию
Стоимость объекта составила 132 млн рублей.
20 июня 2024, 09:55
2014
Прокуратура проверит законность строительства на речке Уинка в Перми
Застройщик подготовил проект планировки территории, который нарушает Земельный кодекс РФ.
3 марта 2014, 05:43
2012
Компания «Проспект» намерена построить бизнес центр на ул. Гайдара
Застройщик планирует выйти на площадку в четвертом квартале 2012 года. В планах компании построить торгово-офисный центр площадью 4,6 тыс. кв. м за два года.
26 марта 2012, 02:49

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