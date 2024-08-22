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Газета Звезда

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Август 2024
Кровлю административного здания около набережной Перми восстановят за 35 миллионов
Заказчиком закупки выступает ПАО «Россети Урал».
22 августа 2024, 10:09
Январь 2024
В Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Hyundai в возрасте 40 лет и 23 лет.
27 января 2024, 08:33

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