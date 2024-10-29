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Гибель птиц

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2024
Видео. Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?
Эксперт предупреждает, что самодеятельность людей в попытке помочь может привести к гибели стаи.
29 октября 2024, 05:16
В пермском микрорайоне Владимирский из-за сброса мазута в реку погибли утки
В речку Гусянка грузовик слил нефтесодержащую жидкость.
18 марта 2024, 04:59
2011
Пользователи Properm.ru жалуются на массовую гибель птиц в городе
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми отмечают, что причину гибели пернатых стоит искать не в ухудшении экологической обстановки.
9 августа 2011, 06:50

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