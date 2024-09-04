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2024
Без паники. В Перми проводятся учения оперативных служб
Комиссия МЧС России проверит готовность городских служб к возможным ЧС.
4 сентября 2024, 06:44
Заместитель министра ЖКХ Прикамья Игорь Мандрыгин покинул свой пост
Исполняет его полномочия сейчас глава минЖКХ края.
3 июля 2024, 03:27
2011
В Перми проведут комплексную проверку на готовность к ЧС
Администрация Перми готовится к проверке, которая должна пройти на следующей неделе.
23 сентября 2011, 06:04

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