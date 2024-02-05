Госкорпорация

Обвиняемые по делу о растрате на «Протон-ПМ» внесли залог в 5 миллионов рублей

Суд вновь избрал пятерым обвиняемым по делу о присвоении денег «Протон-ПМ» домашний арест, но уже с проживанием в Перми.