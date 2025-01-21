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Госпиталь

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2025
Нерадивый подрядчик заплатит пермскому госпиталю полмиллиона
За непроведенный ремонт Пермского госпиталя ветеранов подрядчик из Чердыни оплатит убытки
21 января, 10:20
2024
В Пермском крае ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева
Прощание с женщиной пройдет 6 июля.
5 июля 2024, 05:43
Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми
На этот проект планируется выделить более 10 миллионов рублей.
31 мая 2024, 06:26
2016
Главврача «госпиталя ветеранов войн» уволили за поездку за границу
Мужчина решил отдохнуть во время своего «больничного».
15 июня 2016, 10:01
2014
Пациенты Пермского госпиталя для ветеранов войн жалуются на плохие условия
В нескольких палатах людям приходится спать на старых твердых кроватях. К качеству питания у пациентов тоже есть претензии.
26 февраля 2014, 07:06

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