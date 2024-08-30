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Химиотерапия

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2024
В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения
30 августа 2024, 12:53
В семи странах начались клинические испытания первой вакцины от рака легких
Первым пациентом экспериментальной терапии стал Януш Рац из Лондона.
30 августа 2024, 04:52
2014
Ученые разработали обезболивающие для пациентов после химиотерапии
Назначать его больным смогут после прохождения клинических испытаний, доказывающих эффективность и безопасность.
21 апреля 2014, 11:00

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