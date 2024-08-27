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Хоррор

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2024
В сети появился новый трейлер игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии
Игра будет выполнена в жанре хоррор по мотивам мрачной народной сказки.
27 августа 2024, 13:16
Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью
Мифическая «Чёрная книга» вернется на экраны игроков.
29 июля 2024, 06:42
2011
Кинопремьеры недели: в прокате с 14 июля
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
14 июля 2011, 06:03

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