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Hyundai solaris

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2024
Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы
На прошлой неделе один из парней пошел на поправку.
20 марта 2024, 07:12
В Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Hyundai в возрасте 40 лет и 23 лет.
27 января 2024, 08:33
2011
Пермякам выпал шанс купить Hyundai Solaris без очередей
Разведка донесла: в Пермь идет партия из нескольких десятков машин.
31 октября 2011, 03:30
Очереди на Hyundai Solaris в Перми — 1 год
Даже третья смена на сборочном конвейере не может удовлетворить спрос на корейский бестселлер.
3 августа 2011, 09:38
KIA рассекретил «Rio для России»
Как и предполагалось, корейская новинка будет «близнецом» Hyundai Solaris.
1 августа 2011, 06:26
Автомобильный уик-энд с Properm.ru: 24, 25 и 26 июня
Грядущие выходные богаты на события: и покататься, и посмотреть, и поучаствовать — всем хватит.
24 июня 2011, 10:23
Hyundai Solaris в кузове хэтчбек окутан тайной
Не внешний вид хранится в секрете, он-то как раз уже известен, а начало приема заявок у пермских дилеров Hyundai.
21 апреля 2011, 07:43

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