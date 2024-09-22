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Ингушетия

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2024
За лето загородные дома в Прикамье подорожали на 2%
На рост цен повлияли подорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы.
22 сентября 2024, 08:20
Два авиаперевозчика отменили рейсы из Перми во Владикавказ и Махачкалу
10 сентября 2024, 10:31
2016
Пять килограммов тротила: в Ингушетии возле мечети взорвался заминированный автомобиль
По одной из версий, это было покушение на имама.
12 марта 2016, 05:22

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