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Картины

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Июль 2024
Пермская художественная галерея реставрирует пять картин на сумму 4,3 млн рублей
Сейчас галерея активно ищет подрядчика для реставрации объектов искусства.
12 июля 2024, 10:29
Декабрь 2023
PERMM закупит 23 картины российских художниц на деньги от премии «Музей года»
После покупки количество работ, выполненных женщинами, увеличится с 16 до 19%.
8 декабря 2023, 10:52

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