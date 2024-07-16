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Kia rio

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2024
В Перми у ТЦ «Шоколад» столкнулись «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Такси»
По факту инцидента проводится проверка.
16 июля 2024, 04:49
2011
Спецпроект
Новый KIA Rio: шансы на успех
Сегодня на тесте новый народный герой, от которого все так и ждут великих свершений.
В Перми уже образовалась очередь на новый KIA Rio
Корейская новинка вполне может повторить успех Hyundai Solaris, но пока что по пермским улицам гоняют всего 36 новеньких KIA Rio.
5 октября 2011, 03:55
Катаешься на катере? Готовься к новым штрафам
Представители прокуратуры и МЧС России и прокуратуры предложили ужесточить штрафы для водителей катеров, не соблюдающих требования безопасности.
16 августа 2011, 10:40
KIA рассекретил «Rio для России»
Как и предполагалось, корейская новинка будет «близнецом» Hyundai Solaris.
1 августа 2011, 06:26
2010
KIA RIO: городской проныра
Машины класса B — это наиболее интересный сегмент автомобилей. Их много, они разные. Не претендуя на чопорный представительский класс, они могут позволить себе быть по-настоящему интересными.
26 августа 2010, 06:06

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