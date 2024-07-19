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Кибермошенники

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2024
За посещение «фронтовых сайтов» злоумышленники стали блокировать телефоны россиян
Мошенники выманивают у людей деньги под видом штрафа «за посещение сайтов, дискредитирующих ВС РФ».
19 июля 2024, 08:59
Центробанк РФ составил типичный портрет жертвы мошенника
В 2023 году четверть участников опроса Центрального банка столкнулись с мошенничеством.
8 февраля 2024, 11:35
2015
Количество киберпреступлений в России выросло на 70%
По данным управления «К» МВД, россияне все чаще становятся жертвами интернет-мошенников.
18 сентября 2015, 10:40
2014
Интернет-жених пообещал пермской пенсионерке свадьбу, но «развел» на 800 тыс. рублей
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
13 августа 2014, 08:34
2013
Русских хакеров, обокравших 800 тысяч счетов, ждут в судах США
Обвинение в мошенничестве и взломе компьютерных сетей предъявлено пяти гражданам России и гражданину Украины.
29 июля 2013, 07:04

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