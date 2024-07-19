За посещение «фронтовых сайтов» злоумышленники стали блокировать телефоны россиян

В данном случае рассматривается инфицирование устройств пользователей вирусом. По опыту отмечается, что вирус распространяется «волнами»: некоторые месяцы могут быть насыщены вызовами на снятие блокировок от пользователей в количестве 4-5, в то время как в другие месяцы подобных вызовов может вообще не поступать, как рассказывает Алексей Днепров.