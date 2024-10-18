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Комиссия по пзз

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2024
Власти разрешили построить в Перми 100-метровый дом. Где он будет?
Дом появится на участке с долгостроем «Треста № 14».
18 октября 2024, 03:44
В микрорайоне Парковый планируют построить бассейн
Комиссия по ПЗЗ одобрила смену зонирования на предлагаемом участке.
16 августа 2024, 02:29
2014
Комиссия по ПЗЗ одобрила смену зонирования участков для многодетных
Зонирование сменят две территории — Ива-2 и участки, примыкающие к бывшему аэропорту «Бахаревка».
12 февраля 2014, 07:28

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