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Конкурсное производство

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2024
Дочерняя компания «Мотовилихинских заводов» из Перми заработала 499,4 млн в 2023 году
Финансовый результат связан с возвращением дебиторской задолженности.
17 июня 2024, 03:17
Пермский молокозавод признан банкротом
На 29 января общая задолженность предприятия составила 16,4 млн рублей.
14 февраля 2024, 13:39
2012
Конкурсный управляющий «Каури» пытается доказать, что его банкротство было преднамеренным
По мнению АСВ, причиной банкротства стало формирование активов банка безнадежной ссудной задолженностью технических заемщиков.
25 сентября 2012, 09:58
Конкурсное производство по банкам «Каури» и «Прикамье» будет продлено
За более чем три года Агентству по страхованию вкладов удалось привлечь в конкурсную массу «Каури» 358 тыс. рублей, а «Прикамье» — 58,55 млн рублей.
25 сентября 2012, 09:02
К Ярославу Иванцову будет предъявлен новый иск
Основателя финансовой пирамиды «РичБрокерСервис» привлекут к субсидиарной ответственности.
16 января 2012, 06:08

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