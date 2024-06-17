Конкурсное производство по банкам «Каури» и «Прикамье» будет продлено

За более чем три года Агентству по страхованию вкладов удалось привлечь в конкурсную массу «Каури» 358 тыс. рублей, а «Прикамье» — 58,55 млн рублей.