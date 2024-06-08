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Контейнеры

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2024
Контейнер поставили, а мусор не убрали. Как мэрия Перми облагораживает Мулянку
Прошлой осенью мэр Перми Эдуард Соснин обещал облагородить берег Мулянки. Но пока оттуда не могут забрать даже мусор.
8 июня 2024, 07:21
«Хотели облагородить, в итоге — топят в мусоре». Что происходит с Мулянкой в Перми
3 мая 2024, 12:54
2010
На улицах Перми появились герметичные контейнеры
Новые места для сбора бытовых отходов гигиеничны, удобны и имеют привлекательный вид.
20 ноября 2010, 06:08

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