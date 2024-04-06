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Кран

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2024
В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции
Орчане заразились норовирусом 2 типа.
6 апреля 2024, 14:14
2023
Пермский краевой суд отменил приговор собственнику упавшего на стройке крана
Кран рухнул на два жилых дома и несколько автомобилей еще в 2019 году.
30 ноября 2023, 05:43
2010
Автокран на Садовом 500 метров тормозил в машины
кран без водителя проехал более 500 метров под горку и протаранил автомобиль ВАЗ
29 июля 2010, 15:01

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