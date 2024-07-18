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Куединский район

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2024
В Прикамье на время отключат телевидение и радио
Потеря теле- и радиосигнала может коснуться нескольких территорий региона.
18 июля 2024, 05:21
2023
Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера
28 декабря 2023, 06:33
2011
В Пермском крае вновь убит ребенок
Уже второй раз за месяц следственные органы возбуждают уголовное дело по факту убийства двухлетнего ребенка.
24 марта 2011, 06:25

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