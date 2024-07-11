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Культурная комедия

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11 июля
Спецпроект
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Спойлеры — серьёзные | Рейтинг: для тех, кто очень сильно любит Пермь и российское кино. | 12+
1 июля
Жители Пермского края первыми в стране увидели «Культурную комедию»
Особое внимание в фильме было уделено природе и культурному наследию Пермского края.
1 июля, 08:08

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