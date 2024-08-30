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Лазер

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Август 2024
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
На безопасность полета инцидент не повлиял.
30 августа 2024, 04:09
Июль 2024
Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Предположительно, лазером могли ослепить с ул. Революции, 2а.
8 июля 2024, 02:42
Апрель 2024
Пилотов самолета рейса Пермь — Тюмень ослепили лазером
Воздушное судно успешно приземлилось в Тюмени.
15 апреля 2024, 12:48
Март 2024
При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером
Посадка воздушного судна прошла благополучно.
22 марта 2024, 10:27

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