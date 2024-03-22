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При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером

При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером

22 марта 2024, 10:27
Фото: 1MI
Посадка воздушного судна прошла благополучно.

Вчера, 21 марта, при посадке самолета в Перми пилотов воздушного судна попытались ослепить лазером. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

При заходе на посадку международным рейсом ZF 4164 «Пхукет-Пермь», в 5 км от Международного аэропорта «Большое Савино», экипаж самолета передал о луче лазера зеленого света с правой стороны от посадочного курса. Однако посадка «Боинга-767»прошла успешно, согласно расписанию.

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#Пермь#Большое савино#Самолет#Посадка#Лазер#Авиационный инцидент#Зеленый свет
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