При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером

При заходе на посадку международным рейсом ZF 4164 «Пхукет-Пермь», в 5 км от Международного аэропорта «Большое Савино», экипаж самолета передал о луче лазера зеленого света с правой стороны от посадочного курса. Однако посадка «Боинга-767»прошла успешно, согласно расписанию.