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Лекции

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Август 2024
В Перми на городской эспланаде открыли музей шоколада «Конфектория»
В здании расположится сразу несколько пространств, в том числе интерактивная зона для мастер-классов и лекторий.
30 августа 2024, 07:04
Апрель 2024
Пермякам расскажут об опыте выживания жителей затопленных городов и сел
Ученые ПГНИУ проведут цикл лекций в эти выходные.
19 апреля 2024, 11:17

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