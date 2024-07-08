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Любовь

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2024
Две пары близнецов сыграли двойную свадьбу в Прикамье
Администрация Березников поздравила земляков в соцсетях.
8 июля 2024, 06:22
«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками
Вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.
12 февраля 2024, 13:20
2011
В день Петра и Февронии в Перми наблюдается свадебный бум
Многие пермяки выбрали для заключения брака день любви, семьи и верности.
8 июля 2011, 03:52
Весенний кинообзор: смешные фильмы о сексе и любви
Сайт Properm.ru знает, чем кинотеатры встретят весну.
10 февраля 2011, 07:24

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