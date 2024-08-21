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Мед

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2024
В Перми появятся точки продажи фермерской продукции
Соответствующие изменения в бюджет внесли в краевом Заксобрании.
21 августа 2024, 08:53
Как выбрать «правильный» мед? Отвечает пчеловод и эксперт пермского университета
14 июля 2024, 11:04
2013
Россия увидит грузинские овощи, фрукты и мед в конце мая
Сейчас стороны согласуют необходимые технические процедуры.
9 апреля 2013, 11:50
2012
Под предлогом продажи меда в квартиру пенсионерки проникли грабители
Продавщицы попросили у женщины стакан воды. Пока пенсионерка за ней ходила, ее обокрали на 165 тыс. рублей.
12 декабря 2012, 06:08
2010
Любители меда и развлечений соберутся в Уинском
В субботу в селе Уинское состоится Краевой фестиваль меда «Медовый спас».
12 августа 2010, 10:18

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