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Международный женский день

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Июль 2024
В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона
Подрядчик должен будет разработать не менее 13 сценариев для разных праздников.
18 июля 2024, 10:23
Март 2024
Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?
6 марта 2024, 05:37
Стало известно, когда закроется каток у Театра-Театра в Перми
8 и 10 марта на катке пройдут праздничные мероприятия.
4 марта 2024, 06:03

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