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Могул

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2024
Спортсменка из Чусового завоевала Кубок чемпионов по могулу
Третье место по дисциплине «могул» в мужской категории занял также уроженец Чусового — Артем Шульдяков.
27 марта 2024, 07:14
Спортсменка из Чусового стала двукратной чемпионкой России
На счету воспитанников СШОР «Огонек» им. Л. Д. Постникова сегодня три медали
15 марта 2024, 14:58
2014
В Пермском крае стартовал внутрироссийский сезон в могуле
В первый же день победу одержала прикамская спортсменка.
21 декабря 2014, 14:50
Пермские могулисты взяли «золото» и «бронзу» чемпионата России
Соревнования прошли в минувшие выходные в Мурманской области.
31 марта 2014, 04:26
Александр Смышляев стал пятым в зачете Кубка мира в могуле
В итоговом зачете спортсмен расположился на 15 строчке.
26 марта 2014, 05:46
Могулист Александр Смышляев впервые в карьере выиграл этап Кубка мира
В последний раз представители сборной России побеждали в одиночном могуле на этапах Кубка мира в 2008 году.
17 марта 2014, 06:29
Александр Смышляев стал восьмым на соревнованиях в Японии
Остальные россияне даже не вошли в десятку.
3 марта 2014, 08:49

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