Спортсменка из Чусового завоевала Кубок чемпионов по могулу

Международные соревнования по фристайлу «Кубок Чемпионов» в дисциплинах «могул» и «парный могул» состоялись в эти выходные, 23 и 24 марта, в Красноярске. На трассах кластера «Сопка» за победу боролись лыжники из России и Казахстана.