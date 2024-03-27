Спортсменка из Чусового завоевала Кубок чемпионов по могулу

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Спортсменка из Чусового Виктория Лазаренко завоевала «Кубок чемпионов» по дисциплинам «могул» и «парный могул». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Пермского края.
Международные соревнования по фристайлу «Кубок Чемпионов» в дисциплинах «могул» и «парный могул» состоялись в эти выходные, 23 и 24 марта, в Красноярске. На трассах кластера «Сопка» за победу боролись лыжники из России и Казахстана.
Первое место среди женщин в дисциплине «могул» одержала Виктория Лазаренко с результатом 77,82, второе — Елизавета Данильченко (72,08), третье — Кристина Янцукевич-Ушакова (71,04). Все девушки представили Россию.
Третье место в мужской категории по могулу занял также чусовлянин — Артем Шульдяков с результатом 78,26. Вторую и третью позиции заняли Никита Новицкий (85,07) и Никита Андреев (79,36) соответственно.