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Молочная продукция

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2024
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
15 октября, 11:17
«ВкусВилл» откроет в Перми кафе-пекарню
14 октября, 10:22
В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг
19 февраля, 11:55
Пермский молокозавод признан банкротом
На 29 января общая задолженность предприятия составила 16,4 млн рублей.
14 февраля, 13:39
Пермский АПК «Красава» возглавил экс-глава липецкого хозяйства «Данон»
11 февраля, 14:46
2022
В молочной продукции нескольких производителей обнаружены растительные жиры
Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщил о результатах проверки молока и продуктов его переработки за 2021 год.
20 марта 2022, 07:12

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