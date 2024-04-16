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Мониторинг цен

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2024
Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо
Индекс потребительских цен в марте в Пермском крае составил 100,3%
16 апреля 2024, 06:28
Центробанк: В декабре в Прикамье цены выросли на 7,74%
Сильнее всего подорожали заграничные путёвки, легковые автомобили и куриные яйца.
20 января 2024, 13:32
2023
В марте цены в Прикамье выросли на 0,3%. Быстрее всего — на услуги
14 апреля 2023, 12:07

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