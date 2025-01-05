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Мосты

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Январь
В 2024 году в Прикамье отремонтировали 15 мостов, но ждут все одного — Чусовского
5 января, 09:26
Сентябрь 2024
В Куединском округе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали два моста
Всего в регионе в этом году отремонтируют 15 мостов в девяти муниципалитетах.
12 сентября 2024, 16:51
Март 2024
В Перми планируется установить 1400 видеокамер с распознаванием лиц
Для этого в 2024 году планируется выделить 108 млн рублей из краевого бюджета.
12 марта 2024, 13:10

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