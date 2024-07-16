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МВД России

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Июль 2024
Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков
Последние четыре года Веселков был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.
16 июля 2024, 09:00
Февраль 2024
В Нытве задержали 18-летнего водителя с поддельными водительскими правами
5 февраля 2024, 06:23

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