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Название улиц

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В Перми в честь известного врача назвали улицу
Присвоить имя Владимира Перепелицына улицы предложили в декабре прошлого года.
26 апреля, 10:50
2023
В Перми может появиться улица имени главного хирурга города
Владимир Перепелицын скончался в 2005 году.
12 декабря 2023, 13:49
В честь рудопромышленника и контр-адмирала. Новые улицы Перми получили имена
1 июня 2023, 06:21
2022
В честь конструктора «Смерча» и «Урагана» переименуют сквер Землячки в Перми
В Перми также появится улица Профессора Чагина и Площадь Трёх столетий
29 декабря 2022, 09:21

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