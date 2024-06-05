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Июнь 2024
Жара ушла из Пермского края, но обещала вернуться
Возврат жары в Прикамье возможен через неделю.
5 июня 2024, 08:17
Май 2024
Заболеваемость коронавирусом в Прикамье выросла на 24% за неделю
От болезни скончались три человека.
30 мая 2024, 02:39
Январь 2024
В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России
Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
25 января 2024, 08:03

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