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Незаконная миграция

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Январь
В Прикамье иностранца будут судить за взятки сотруднице миграционной службы
21 января, 14:06
Июль 2024
За год количество особо тяжких преступлений в Прикамье снизилась на 3%
Всего за первое полугодие текущего года в регионы было зарегистрировано 21295 преступлений.
17 июля 2024, 05:16
Февраль 2024
Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
Мужчина вел преступную деятельность в течение нескольких лет.
26 февраля 2024, 11:15

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