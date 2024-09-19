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Норма

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2024
Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С
19 сентября 2024, 04:54
Синоптики рассказали, в каких населенных пунктах Прикамья ожидается пик наводнения
В районе Губахи также ожидается интенсивное таяние снега.
22 апреля 2024, 05:32
2013
«Норма» может разместить ресторан на 19-м этаже Green Plaza
Правда, пока переговоры продуктового ритейлера с собственником многофункциональном комплекса на ул. Куйбышева, 95б успехом не увенчались.
12 сентября 2013, 04:00

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