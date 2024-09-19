Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С

Posted 19 сентября, 04:54
Published 19 сентября, 04:54
Modified 19 сентября, 05:36
Updated 19 сентября, 05:36
По среднесрочным прогнозам, приближающееся похолодание в Пермском крае будет непродолжительным. Во второй половине следующей недели ожидается потепление до +20°С. Однако говорить о продолжительности тепла пока рано, сообщает корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
Температурный фон ниже климатической нормы будет в течение всех четырех дней — с воскресенья и до следующей среды. При этом самыми холодными днями станут понедельник и вторник, когда днем по краю будет +5…+10°С. Кроме того, к середине следующей неделе в ночные часы вероятны заморозки.