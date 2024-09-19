Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С

Температурный фон ниже климатической нормы будет в течение всех четырех дней — с воскресенья и до следующей среды. При этом самыми холодными днями станут понедельник и вторник, когда днем по краю будет +5…+10°С. Кроме того, к середине следующей неделе в ночные часы вероятны заморозки.