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Posted 19 сентября, 04:54

Published 19 сентября, 04:54

Modified 19 сентября, 05:36

Updated 19 сентября, 05:36

Во второй полине следующей недели в Прикамье вновь потеплеет до +20°С

Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С

19 сентября 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney

Во второй полине следующей недели в Прикамье вновь потеплеет до +20°С

О продолжительности теплого периода пока не уточняется.

По среднесрочным прогнозам, приближающееся похолодание в Пермском крае будет непродолжительным. Во второй половине следующей недели ожидается потепление до +20°С. Однако говорить о продолжительности тепла пока рано, сообщает корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

Температурный фон ниже климатической нормы будет в течение всех четырех дней — с воскресенья и до следующей среды. При этом самыми холодными днями станут понедельник и вторник, когда днем по краю будет +5…+10°С. Кроме того, к середине следующей неделе в ночные часы вероятны заморозки.

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